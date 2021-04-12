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Общество12 апреля 2021 11:30

Творчески представить бюджет могут жители Хабаровского края на конкурсе

Прием заявок продлится до 12 мая
Оксана ШЕМЕТОВА
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Творчески представить бюджет могут жители Хабаровского края на конкурсе

Творчески представить бюджет могут жители Хабаровского края на конкурсе

Фото: Правительство Хабаровского края

Показать и творчески представить, как распределяется бюджет региона, могут жители Хабаровского края на конкурсной основе. В крае стартовал прием проектов, который продлится до 12 мая. На конкурсе люди могут в творческой форме, с помощью мультимедийных жанров для отдельных групп, понятно и просто рассказать об управлении общественными деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Бюджет - тема сложная, сам документ объемный и имеет много терминов. Нужно представить его просто, понятно и доступно всем. Конкурс проходит с 2015 года совместно с минфином РФ. Подать проекты могут все желающие, - сообщили в правительстве. - В два этапа среди физлиц и юрлиц конкурс пройдет по нескольким номинациям.

Каждый год в конкурсе участвуют порядка 20-40 человек. Среди них обычные граждане и бюджетные организации. Присылали проекты мультимедийного формата, самозапускающиеся файлы, программы и визуализации со звуком в том числе. Подать заявку можно на сайте краевого министерства финансов, а документы отправить на электронную почту: v.i.rayshutis@adm.khv.ru и l.a.simakhina@adm.khv.ru.

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