Коронавирус не унес ни одной жизни в Хабаровском крае за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае впервые за последние месяцы коронавирус не забрал ни одну жизнь за сутки. Число заболевших за 12 апреля достигло числа 43. Выписали по выздоровлению 49 человек. Доктора в больницах края под особым наблюдением держат 10 пациентов, так как они в тяжелом состоянии. Шестеро из них дышат с помощью аппарата ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Нарастающим итогом в регионе за год заболели ковидом 51172 человека, выздоровели в общем числе 48870 жителей, - сказали в минздраве края. - 175 из 601 койки в регионе свободны.

Что касается разбивки по регионам, то ситуация следующая: в краевой столице заболевших 27 человек за прошедший день, 12 апреля. В Комсомольске диагноз поставили шестерым людям. В Хабаровском, Комсомольском и имени Лазо районах заболели за сутки по два человека. Бикинский, Вяземский, Нанайский и Ванинский районы за сутки зафиксировали у себя по одному случаю заболевания.

В крае продолжается вакцинация. Привились от коронавируса уже порядка 60 тысяч человек. Около 40 тысяч закончили вакцинацию, то есть поставили оба компонента препарата.

Между тем масочный режим не отменен.

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