Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Хабаровске Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Прокуратура заинтересовалась делом о падении ребенка из окна квартиры, располагающейся на втором этаже. Случилось это днем 11 апреля. Мальчику три года. Он жив. Но находится в больнице. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

- По этому факту проводится проверка. На данное время выяснилось, что в момент происшествия мама малыша была дома, но в другой комнате была занята домашними хлопотами. Мальчик играл в соседней комнате. Он залез на подоконник сам, открыл окошко и случайно выпал на улицу. Квартира располагается на втором этаже. Мальчика отвезли в больницу, ему оказана необходимая помощь. Его жизнь сейчас вне опасности. Однако он находится пока в стационаре.

После того, как пройдет проверка, органы вынесут процессуальное решение.

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