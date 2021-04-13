Кровотечение у пострадавшего остановили госавтоинспекторы на месте ДТП на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области в очередном дорожно-транспортном происшествии 12 апреля этого года пострадал 70-летний мужчина. У него открылось кровотечение из раненой руки. Сотрудники ГИБДД сумели оказать мужчине первую помощь и остановили кровотечение. К слову, для инспекторов такая практика, как оказание первой помощи на месте аварии, пока не приехала скорая - не редкость. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

- Часто автоинспекторы первыми оказываются на месте дорожных аварий и помогают людям. Стражи порядка прошли обучение по оказанию комплекса неотложных мер, направленных на восстановление жизнедеятельности организма вследствие травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях, - рассказали в УМВД. - Они поддерживают раненых в сознании, фиксируют переломы, проводят сердечно-легочные реанимации и прочее.

Для оказания помощи машины ДПС оборудованы спецукладками. В них есть все необходимое для фиксации переломов и для первой реанимации.

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