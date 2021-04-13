Рейсы в Турцию из Хабаровска приостановили из-за роста заболеваемости ковидом Фото: Виталий КАРНАУХ

В Хабаровском крае прошла встреча коронавирусного штаба. Участники обсудили ход вакцинации и поставку крупнейшей партии препарата «Спутник V». Помимо прочего на заседании штаба поговорили о том, что люди отказываются от прививок даже несмотря на смертельные исходы этой болезни и отсутствие побочных реакций на вакцину. Также участникам сообщили о том, что авиарейсы в Турцию из Хабаровска приостановили. Причина - рост заболеваемости коронавирусом там, в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Туроператорам рекомендовано остановить продажу туров, так как там циркулируют новые штаммы коронавируса, - сообщили в правительстве. - В Хабаровский край новые штаммы не занесены. Однако приезжих из-за границы обязывают в течение трех дней сдать тест на коронавирус.

Участники штаба отметили, что в Хабаровском крае нельзя допустить новую волну заболеваемости, так как люди все еще умирают от инфекции. Поэтому жителей региона призывают проходить вакцинацию.

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