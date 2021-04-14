Гражданский форум пройдет в Хабаровске в начале октября
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске в октябре состоится Гражданский форум. Проходит мероприятие каждый год, и в 2021 - уже в пятый раз. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, и Алла Джан-Ша, директор форума, встретились для обсуждения хода подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
Предварительно тему форума определили как «Демография». Рабочее - «Хабаровск, дай миллион!». Здесь будет включено и развитие строительства соцобъектов, жилищные вопросы для молодых, затронут благоустройство и прочее.
- Мы заинтересованы, чтобы город развивался и становился все более комфортным для проживания. Думаю, что дискуссия в рамках выбранного вопроса получится интересной, - сказал градоначальник.
В этом году на форуме ждут больше народу, так как проходить он будет в выходные. Задолго до мероприятия жителей краевой столицы будут извещать о местах проведения, о площадках, мероприятиях в рамках форума, тренингах и прочем.
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