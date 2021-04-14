По делу о мертвых лягушках началась следственная проверка в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Ранее «Комсомолка» писала о невиданном случае в селе Кукан Хабаровского района. Большая масса лягушачьих трупов оказалась на берегу местного водоема. Следственное управление следственного комитета объявило о начале проверки по этому делу.

- В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлена публикация о гибели рыбы и земноводных (лягушек) в одном из водоемов Хабаровского района. По мнению автора материала, причиной произошедшего могло стать загрязнение водоема, - сообщает СУ следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. - В связи с этим комитет организовал проверку.

По предварительным данным, в Хабаровском районе обитатели искусственной дренажной канавы стали фигурантами происшествия. Погибшие жители водоема располагались на поверхности канавы, на площади меньше 20 квадратов.

Следственный комитет будет изучать и проводить проверку по всем доводам, озвученным в СМИ, и по итогу будет вынесено процессуальное решение.

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