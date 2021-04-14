Девушке сдали комнату и недосчитались 22 тысяч рублей в Хабаровском крае

Девушке сдали комнату и не досчитались 22 тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровском крае в полицию обратилась жительница села Гаровка-2 с заявлением о краже денег из ее квартиры. Она сообщила, что сдает комнату 20-летней девушке. Полиция организовала проверку и задержала подозреваемую. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Потерпевшая обнаружила хищение 22 тысяч рублей и отсутствие арендатора в квартире. Органы задержали 20-летнюю безработную жительницу района имени Лазо. Она рассказала, что украла деньги прямо из сумки хозяйки и уехала к себе в район, - рассказали в УМВД.

Девушка полностью признала свою вину и пообещала вернуть женщине деньги. Между тем уголовное дело было возбуждено по факту преступления, и теперь виновнице этого деяния грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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