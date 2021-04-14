Аварийный дом в Хабаровске на Выборгской расселят раньше 2025 года
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске прокуратура вмешалась в дело о расселении жилья, признанного аварийным. Речь идет о доме №39 по улице Выборгской. Городская администрация определила срок расселения до 2025 года. Однако прокуратура посчитала определенный срок не разумным м противоречащим жилищному законодательству, исходя из сроков эксплуатации дома, состояния фундамента, стен, перекрытий и системы печного отопления. Органы власти посчитали, что проживание в нем недопустимо и создает угрозу жизни и здоровью жильцам, их имуществу. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
В суд было направлено заявление, где требовалось признать постановление администрации незаконным и обязать определить более правильный срок. Прокуратура предлагает обязать расселить дом за шесть месяцев.
Суд требования удовлетворил, ответчик не согласился с решением и направил дело вышестоящую инстанцию. Там решение оставили без изменений.
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