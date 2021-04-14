Ледоход на Амуре начнется с 15 по 18 апреля в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на этой неделе, с 15 по 18 апреля, ожидается ледоход на реке Амур. Из-за пришедшего в край снежного циклона, принесшего и холод, в центральных и северных районах процесс ледохода и вскрытия рек чуть замедлился. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- У некоторых населенных пунктов уровень воды в Уссури достиг неблагоприятных отметок. В Вяземском районе река уже освободилась ото льда, в Бикинском, имени Лазо районах ледоход продолжается, - сказали в правительстве.

Возле села Казакевичево вода поднялась на 103 сантиметра, это рекорд с момента 1973 года. Возможны подтопления низин. Спасатели находятся в полной готовности, в случае возникновения ЧС они будут оперативно помогать населению.

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