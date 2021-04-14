За скупку 800 килограммов черной икры у браконьеров и дачу взятки осудили мужчин в Комсомольске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровском крае в городе Комсомольск-на-Амуре собранные следкомом доказательства суд посчитал достаточными и огласил приговор двум приезжим краснодарцам. Оба получат срок заключения и штраф за скупку черной икры и дачу взятки. Об этом сообщил СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Следствием и судом установлено, что мужчины приехали в Город юности из Краснодарского края специально для того, чтобы скупить у браконьеров большую партию черной икры и перевезти ее к себе на родину, а затем продавать. Мужчины взяли в аренду лодку, машину, два гаража и поставили туда морозилки. Икру они скупали у местных жителей в Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах. Деликатес, конечно, добыт незаконно. Затем осетровую икру перевозили в Комсомольск для дальнейшей перевозки в Краснодарский край, - рассказали в СУ СК.

Во время обысков у них нашли 800 килограммов черной икры. Мужчин арестовали. Один из фигурантов предложил пять миллионов рублей сотруднику органов, чтобы тот не привлекал к уголовной ответственности. По двум преступлениям возбуждены уголовные дела.

Оба фигуранта получили сроки лишения свободы и привлеклись к штрафу. Общая сумма - полтора миллиона рублей.

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