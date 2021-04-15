Сломанные вандалами остановки восстанавливают в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске продолжается двухмесячник по санитарной очистке. Сейчас упор сделан на остановочные павильоны - щитки очищают от старых объявлений и рекламных листовок. Из города вывозят мусор, ликвидируют несанкционированные свалки. Занимаются и реконструкцией некоторых остановок, разломанных вандалами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- На Красной Речке сломали остановку, выбили ветровые щитки, ситуацию взялся исправить руководитель местной УК за собственные деньги. На остановке «Горка» теперь стоит новая остановка. Еще две остановки он же планирует восстановить, - сказали в мэрии.

Генеральная уборка проходит наиболее активно в центральной части города, особое внимание пало на красную линию, так как именно здесь будут проходить основные гулянья и мероприятия на майские праздники.

Напомним, городские субботники запланированы в городе на 24 апреля и 22 мая.

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