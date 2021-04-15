Мастер-класс по игре в шахматы провели для осужденных ИК-13 в Хабаровском крае

В тринадцатой исправительной колонии в Хабаровске прошло занятие заключенных по игре в шахматы. Учителем на мероприятии стал Евгений Яровой, тренер-преподаватель Федерации шахмат Хабаровска, КМС по шахматам, создатель клуба «Дебют». На занятии он рассказал заинтересованным историю появления игры и ее правила. Затем с 13 осужденными одновременно Яровой сыграл в шахматы. При этом он комментировал свои ходы и раскрывал тактики. Об этом сообщили в УФСИН России по Хабаровскому краю.

В этом учреждении работает физкультурно-спортивный кружок, где заключенные могут сыграть в эту интеллектуальную игру. Шахматы популярны у осужденных, рассказали в УФСИН. Только здесь, в колонии, ими интересуются всерьез больше 30 человек.

В учреждении добавили, что регулярно у них проходят турниры по этому виду спорта. Этот мастер-класс стал подготовкой к большому турниру среди осужденных, который пройдет уже на этой неделе. Начальник отделения воспитательной и социальной работы УФСИН подвел черту мероприятию и сказал, что шахматы развивают интеллект и обеспечивают полезной занятостью осужденных. Также он добавил, что эта игра помогает в дальнейшей жизни обдумывать свои действия и их последствия.

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