Выплаты супругам-долгожителям стартуют в конце апреля в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по поручения главы региона Михаила Дегтярева поощряют семейные пары, которые прожили в официальном браке пятьдесят лет и более. Долгожителям вручают памятный знак и 25 тысяч рублей. В комитетах ЗАГС продолжается прием заявлений от пар, претендующих на награды. В конце апреля первые выплаты уже произведут. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Денежное поощрение предназначается семьям, где муж с женой прожили вместе больше полувека. Еще одно условие - прожить в крае 20 лет и больше. Комитет ЗАГС передал 15 апреля документы на выплаты 649 парам в минсоцзащиты, - рассказали в правительстве.

Представители комитета проинформировали, что на данное время подано 4849 заявлений и документов. 52 из них - через «Услуги27». Положительное решение принято по 720 супружеским парам. 11 парам отказано из-за несоответствия условиям.

Чтобы подать документы через «Услуги27», личный кабинет должен быть у обоих супругов. Отсканированные документы и заявление одного из супругов согласовывает вторая половина. Затем документы отправятся на рассмотрение.

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