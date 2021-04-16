На ребенка напала собака и сбила машина в Хабаровске Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Следственный комитет проводил мониторинг СМИ и сети интернет, в ходе работы было выявлено происшествие, на которое органы обратили свое внимание. Вчера, 15 апреля днем, несовершеннолетний ребенок шел домой, и проходя мимо ворот промышленной базы в Индустриальном районе с территории выскочила собака и начала лаять. Ребенок испугался и выбежал на проезжую часть, где его сбила машина. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ребенок жив, однако пострадал. У него диагностированы ушибы руки и ноги. Медики оказали ему квалифицированную помощь и назначили амбулаторное лечение.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, - сообщали в СУ СК.

По итогам проверки комитет примет процессуальное решение.

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