На ребенка напала собака и сбила машина в Хабаровске
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Следственный комитет проводил мониторинг СМИ и сети интернет, в ходе работы было выявлено происшествие, на которое органы обратили свое внимание. Вчера, 15 апреля днем, несовершеннолетний ребенок шел домой, и проходя мимо ворот промышленной базы в Индустриальном районе с территории выскочила собака и начала лаять. Ребенок испугался и выбежал на проезжую часть, где его сбила машина. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ребенок жив, однако пострадал. У него диагностированы ушибы руки и ноги. Медики оказали ему квалифицированную помощь и назначили амбулаторное лечение.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, - сообщали в СУ СК.
По итогам проверки комитет примет процессуальное решение.
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