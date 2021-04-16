Новый спорткомплекс откроется летом в городе Вяземском Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом в городе Вяземском. В ходе поездки глава региона проверил несколько социально-значимых объектов. Так, личной проверки подверглась стройка физкультурно-оздоровительного комплекса в городе. Открытие центра запланировано на июнь-июль 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Объект уже обошелся в почти в 220 миллионов рублей. Готов комплекс почти на 90%. Отстает от намеченного плана стройка на четыре месяца, - отметили в правительстве.

Отставание связано со сложностями в закупке оборудования из-за пандемии. Закуп некоторых устройств производится в Италии, границы были закрыты поэтому пришлось отодвинуть сроки. Из-за этого не удалось использовать финансирование, так как сроки реализации нацпроекта ограничены. Михаил Дегтярев поручил изыскать собственные средства. Так, деньги выделит край и муниципалитет. Объект сдадут этим летом.

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