Компенсацию в два рубля за килограмм хлеба получает пекарня в Вяземском Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Во время поездки в город Вяземский Михаил Дегтярев посетил местные предприятия пищевой промышленности, в том числе частную хлебопекарню. Это предприятие обеспечивает хлебом, кондитерскими и хлебобулочными изделиями весь Вяземский район. В крае выделяется субсидия – по два рубля за каждый проданный килограмм хлеба получает предприятие от правительства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Каждый месяц здесь выдают порядка 60 тонн продукции. В ассортименте 50 наименований хлеба и почти 40 – «кондитерки». При этом пекарня обеспечивает товаром не только магазины, но и муниципальные учреждения. В этом году хлебопеки получают субсидию, распоряжение о назначении которой подписал глава региона, - отметили в правительстве. - На компенсации выделено порядка 13,5 миллиона рублей от государства и края.

Также Михаил Дегтярев побеседовал с коллективом организации производителя воды «Триви». Эта вода известна краю больше шести лет. Почти 15% негазированной воды по краю выпускают именно здесь. За прошлый год в казна края пополнилась налогами от этого предприятия почти на четыре миллиона рублей.

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