От упавшей сосульки пострадали жители Комсомольска-на-Амуре
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Комсомольске-на-Амуре в сети интернет появилась информация о том, что на местных жителей обрушился лед с крыши. Прокуратура организовала по этому делу проверку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
- Оказалось, что в районе автобусной остановки по проспекту Ленина у дома №7 с крыши дома упала сосулька. В итоге от этого пострадали две женщины, они получили ушибы. Это произошло 15 апреля, - сообщили в прокуратуре. – Не смотря на требования жилищного законодательства, управляющая компания не обеспечила уборку потенциальной опасности с крыши дома.
Руководителю этой компании прокурор вынес соответствующее представление. Рассмотрение и устранение нарушений контролирует прокуратура. Виновные будут привлечены к ответственности.
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