Для мам малышей продлят программы переобучения в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Михаил Дегтярев посетил городской центр занятости и побеседовал с сотрудниками и посетителями. Среди них была подписчица соцсетей главы, она обратила его внимание на то, что программа переобучения мам малышей закончилась, но она востребована среди аудитории. Несколько дней назад Дегтярев созвонился с хабаровчанкой и предложил вместе отправиться в учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
- Мы подсчитали, около 2200 человек сможем переобучить в этом году, - сказал глава региона.
Он также отметил, что работа по этому вопросу уже ведется, образовательные программы утверждаются. В рамках проектов мамы малышей могут переучиться бесплатно или получить дополнительную профессию. То же касается неработающих матерей, у кого дети дошкольного возраста.
Новая программа переобучения уже разработана и будет действовать до 2024 года. Изменился и порядок подачи заявок. Категории граждан расширены. Так, подать заявки могут предпенсионеры.
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