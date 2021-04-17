Конфликтная родственница стащила ноутбук у хабаровчанки Фото: Мария ЛЕНЦ

Всему приходит конец и терпению тоже, даже если дело качается родни. Не обнаружив на месте своего рабочего ноутбука и подозревая что его утащила родственница, не отличающаяся покладистым нравом, хабаровчанка написал заявление в полицию.

- По ее словам, портативный компьютер стоил около 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Потерпевшая сообщила, что в ее квартире проживает родственница, которая регулярно конфликтует с близкими. После очередного выяснения отношений девушка ушла. После ее ухода хабаровчанка обнаружила пропажу ноутбука.

Естественно, подозреваемую нашли и допросили. 27-летняя женщина не стала запираться и призналась, что поскольку ей нужны были деньги она действительно взяла ноутбук и сдала его в скупку.

Вот только выручить за него удалось всего три тысячи рублей. Взяв деньги, она в ближайшие несколько дней потратила их на личные нужды. Раньше она в поле зрения правоохранителей не попадала. Зато сейчас на нее возбуждено уголовное дело по статье «кража». Кстати, ноутбук пока так и не нашли.