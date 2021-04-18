Еще 31 человек заболел коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Александр БОЙКО

За прошедший день 17 апреля в Хабаровском крае зарегистрировали 31 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заразились этим вирусом 51 347 человек, из них справились с болезнью 49 0079 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За минувшие сутки ни один житель Хабаровского края от ковида не умер. Однако 10 пациентов находятся сейчас в тяжелом состоянии, шестеро из них дышат с помощью аппаратов ИВЛ, - сообщили в минздраве. – в регионе развернута 591 койка для заболевших этим недугом. Свободными при этом остаются 216 штук.

Если смотреть разбивку заболеваемости по районам края, то ситуация следующая: в Хабаровске 17 заболевших за сутки, в Комсомольске и Хабаровском районе – по трое. В Ульчском районе восемь новых заболевших.

В общей сложности сейчас 1901 человек лечится от ковида, при этом 375 пациентов лежат в больницах, а 1526 лечатся амбулаторно. В регионе продолжает действовать масочный режим.

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