Комсомольчане представили собственные проекты благоустройства на конференции Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре прошла конференция «Город в перспективе. Общественные пространства: современные тенденции», где участники – горожане и студенты, представили свои собственные проекты по благоустройству города. В Комсомольске работает федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года, в ее рамках город может расцвести и обновиться. Научное сообщество и студенческая братия в общей сложности подготовили 13 проектов и поведали о презентовали их. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В числе проектов ребят – благоустройство рынка «Клюшка», площади в районе библиотеки Островского, Литературного сквера. Также есть два проекта скверов на ул. Лазо. Большое внимание направлено в проектов на зонирование, на необычные решения для комфорта, например, уличная мебель и арт-объекты, озеленение и киоски, - рассказали в правительстве.

Акцент в проектах сделан на возможность установки видеоналюдения на объектах для сохранности зон. Для той же цели предложили использовать антивандальные материалы для мебели.

Проекты уже представлены, голосование же за территории стартует 26 апреля.

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