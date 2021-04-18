Погода 19 апреля: на востоке Хабаровского края пройдут дождь и снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край пришел новый циклон. На этот раз под его влияние попали в основном восточные районы региона, в частности Ванинскоий и Совгаванский. Ночью здесь осадки – дождь и мокрый снег, усиление ветра до 13 метров в секунду, а иногда и с порывами до 20 метров. В Хабаровске сегодня, 19 апреля будет тепло. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ветер не сильный, 6-13 метров в секунду. Погода почти такая же, как днем ранее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков из «Дальневосточного УГМС».

- В южной части края без осадков, днем столбик термометра поднимется до уровня в +17 градусов, ветер такой же силы, как в краевой столице, - рассказали синоптики. – Что касается центральных районов, то ночью тут были осадки, в Верхнебуреинском районе вечером может пройти небольшой дождь. За окном до +14 градусов. Советско-Гаванский, Ванинский районы – местами порывы ветра могут быть с силой до 15-18 метров, Верхнебуреинский, Комсомольский районы – ситуация такая же.

Север края сегодня ожидает небольшой снег, периодически он будет мокрый. В районе имени Полины Осипенко осадков не будет. Днем плюсовая температура до 9 градусов.

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