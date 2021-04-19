Школьников приглашают на летнюю работу в Хабаровске Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Хабаровске старшеклассники могут устроиться на работу на летнее время. Уже начался набор в трудовые отряды города. Как обычно, школьники будут работать на социально значимых объектах - благоустраивать дворы, скверы и парки. Кроме этого ребята займутся проведением культмассовых мероприятий и спортивных соревнований в городских кварталах. Также будут проводить экскурсии и помогать пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Со школьниками будут заключаться договоры ГПХ. Зарплата у них будет составлять 3300 рублей за 18 дней. Первый рабочий день - 3 июня, - сказали в мэрии.

Старшеклассники пишут заявление, чтобы попасть в отряд, это происходит исключительно при наличии письменного согласия родителей, с приложением необходимых документов. Более подробную информацию можно узнать в МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи».

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