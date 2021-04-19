Комсомольчанин не смог попасть в квартиру, поэтому «заминировал» дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре между сожителями разыгралась семейная драма - мужчина, будучи в нетрезвом виде, стремился попасть домой, но его дама сердца решила не пускать его в квартиру. Тогда горемыка решился на отчаянный способ - он позвонил в полицию и сказал, что в доме находится бомба.

На место происшествия тут же отправились все оперативные службы. В доме кинолог с собакой провели обследование, никаких опасных и подозрительных предметов обнаружить так и не удалось. Эвакуировать людей не пришлось. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- Сотрудники выяснили, кому принадлежит номер, звонившего удалось вычислить - им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Его задержали. Мужчина рассказал свою историю о том, как сожительница не пустила его в дом, и тогда фигурант не придумал ничего другого, кроме как сообщить о всеобщей опасности.

По этому факту инициировано уголовное дело. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

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