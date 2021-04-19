Неделя охраны труда началась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с этого дня началась неделя охраны труда. В нынешнем году в рамках недели организованы тематические мероприятия, причем как «вживую», так и в режиме онлайн. Работодатели по всему краю проведут со своими работниками внеочередные инструктажи и различные тренинговые занятия по теме охраны труда. Всего на акцию заявились порядка 800 участников. Стартовала неделя с акции «Безопасность каждого - стратегия всех!». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В высших учебных заведениях края состоятся мероприятия для студентов. Пройдут круглые столы с участием экспертов, где побеседуют о подготовке профпатологов, о востребованности профессии, о специалистах области охраны труда. В образовательных учреждениях будут проходить викторины, игры, квесты, - рассказали в правительстве.

В режиме онлайн пройдут лекции по теме и различные тренинги по моделированию производственного процесса. Свои работы по теме участники будут публиковать в соцсетях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.