Один человек умер от коронавируса за сутки в Хабаровском крае
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае за прошедший день, 19 апреля, зарегистрирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего же за сутки диагноз поставили 30 жителям. Выписали 37 человек. 11 пациентов в тяжелом состоянии, при этом восемь из них на аппаратах ИВЛ сейчас находятся в госпиталях края. В общей сложности из 591 развернутой ковидной койки свободными остаются 220 штук. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
- В Хабаровске за сутки заболели еще 23 человека, в Комсомольске - 5. В Хабаровском и Охотском районах выявили еще по одному новому случаю заболевания, - рассказали в минздраве.
В крае идет массовая вакцинация от коронавируса. Прививки ставят в медицинских учреждениях и уголках здоровья. При посещении поездом «Здоровье» населенных пунктов, прививку поставить можно именно там.
За все время пандемии коронавирус диагностировали 51406 жителям края. Справились с вирусом 49159 человек. Сейчас лечатся еще 1879 пациентов.
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