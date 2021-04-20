Митингующих агрессоров будут задерживать и привлекать к ответственности в Хабаровском крае Фото: Александр Уриевский

УМВД России по Хабаровскому краю опубликовало предупреждение для жителей региона о привлечении к ответственности за акты агрессии, которые могут проявляться во время публичных мероприятий. Органы напомнили, что в крае продолжают действовать ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции, предусмотренные постановлением правительства края. Также правоохранители акцентировали внимание на статье закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и что проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Жителей края призывают воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время, - сказали в УМВД. - В местах массового пребывания людей растет риск заразиться ковидом.

Органы также напоминают, что во время таких акций часто нарушается закон и порядок агрессорами, что может быть угрозой безопасности остальных людей. Поэтому население просят не подвергать риску себя, близких и особенно несовершеннолетних.

Правоохранители намерены пресечь дестабилизацию обстановки и предпринять меры для поддержания порядка. Агрессоры и провокаторы, намеревающиеся нарушить порядок, будут задерживаться и привлекаться к ответственности.

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