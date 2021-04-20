Восьмилетнюю девочку сбила машина в Хабаровске
Вчера в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Машина, ехавшая по улице Промывочной, сбила девочку восьми лет, которая вышла из автобуса и двинулась на проезжую часть. Сейчас девочка находится в больнице. Медики диагностировали у нее ушиб стенки живота, УГМ, перелом свода черепа, субарахноидальную гематому в обеих теменных областях. Об этом сообщила ГИБДД города Хабаровска.
Еще одна авария произошла на Краснореченской улице. Машина выехала на запрещающий сигнал светофора, на перекресток, и столкнулась с другой машиной. В результате пострадал водитель второго авто. Мужчине поставили диагноз - «ушиб нижней части спины и таза, ушиб мягких тканей правой подвздошной области». Лечится он амбулаторно.
Также за прошлый день, 19 апреля, в краевой столице произошло еще 18 ДТП. Пострадавших нет. Нарушили правила за минувший день в городе 250 раз.
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