Жителей Хабаровского края приглашают на «Бессмертный полк» в формате онлайн

Подать заявку, чтобы вся страна узнала о подвиге родных во время Великой Отечественной войны можно с 20 апреля по 7 мая. Для этого необходимо зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте «Бессмертный полк онлайн».

Напомним, в онлайн шествие «Бессмертного полка» было переведено в прошлом году из-за ограничений по короновирусу. Идея оказалась успешной и очень востребованной. Тогда заявки на участие подали почти 3 миллиона человек из разных стран. Трансляция шествия продлилась 20 дней, ее посмотрело почти 25 миллионов человек.

Чтобы избежать неудобств с разницей во времени, сетку общей трансляции организаторы адаптировали под регионы. Поэтому в каждом часовом поясе России и еще 100 стран мира каждый сможет увидеть своих бабушек и дедушек в дневное время. В Хабаровском крае виртуальный парад начнется 9 мая в 15:00 по местному времени.

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