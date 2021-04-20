Погода 21 апреля: в Хабаровске ветер утихнет, потеплеет до +16 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На сегодняшний день, 21 апреля, синоптики аномалий или особенностей погоды не прогнозируют. Ветер постепенно утихает, днем, например, в краевой столице его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду. При этом столбик термометра после обеда покажет отметку в +16 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

- В южных районах Хабаровского края осадков не ожидается. Днем в этой части края очень тепло, до +20 градусов. Правда, ветер все еще есть, скорость его может достигать 13 метров в секунду днем, а ночные порывы до 20 метров, - рассказали синоптики.

В центральной части региона днем без осадков, воздух прогреется до +20 градусов. В Совгаванском и Ванинском районах на побережье ветер порывами до 20 метров в секунду. На севере края ночью кое-где прошли небольшие осадки, днем спокойно, лишь в Охотском районе может пройти небольшой снег. Днем за окном будет тепло - до +14 градусов.

В Хабаровском крае, как и по всей стране, продолжает действовать масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также в регионе можно поставить прививку от коронавируса в медицинских учреждениях.

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