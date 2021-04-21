На судостроительном заводе в Хабаровске произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске на судостроительном заводе вчера, 20 апреля днем, случился пожар. Вызов поступил спасателям в половине пятого. Завод располагается на улице Суворова, 1 - в Южном микрорайоне. На вызов оперативно отправились спасатели. По приезду они обнаружили густой дым, валящий из окон одного из цехов завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Пожарные расчеты принялись проверять помещения на наличие людей и пострадавших. Также пожарные искали очаг возгорания, спустя некоторое время его удалось обнаружить - горело бытовое помещение по сборке деревянных конструкций, - рассказали в ведомстве.

От начала операции до полной ликвидации очага огня прошло 34 минуты. Пожарные сработали оперативно. Через два часа пожар был потушен полностью. Площадь пожара составила 80 квадратов. Причины возгорания будет устанавливаться надзорными органами. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет.

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