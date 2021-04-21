Зять похитил у тещи деньги и хотел уехать из Хабаровска с новой женщиной

Зять похитил у теща деньги и хотел уехать из Хабаровска с новой женщиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске развернулась очередная семейная драма. Как выяснилось, зять завел на стороне женщину и хотел связать с ней жизнь, уехав в другой город. Для этого он похитил с карты тещи 205 тысяч рублей и купил билеты для себя и новой женщины. Теща обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- В органы обратилась женщина, заявившая, что у нее с карты пропали деньги. Полиция изучила перемещения денег и выяснила, что к краже причастен зять потерпевшей. Как оказалось, 23-летний хабаровчанин рано утром, когда дома все спали, взял телефон тещи и перевел деньги себе. На похищенные деньги фигурант купил два авиабилета до Набережных Челнов для себя и новой женщины, - рассказали в УМВД.

В аэропорту Шереметьево был задержан горе-зять, сопровождающая его девушка не знала, что он женат. Подозреваемого доставили в Хабаровск. Он дал признательные показания. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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