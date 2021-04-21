Мужчину, убившего человека и закопавшего труп в лесу посадят на 12 лет в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае перед судом предстал житель Комсомольского района. Его обвинили в убийстве и краже. Собранные следкомом доказательства оказались достаточными для вынесения приговора судом. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Органы установили, что в прошлом году, 18 июня, в лесу у поселка Голичный в Комсомольском районе один мужчина выстрелил из охотничьего ружья в другого мужчину. Мужчины до этого ссорились. От ранения мужчина скончался, а стрелявший решил скрыть следы преступления и закопал тело, предварительно забрав телефон и банковскую карту, - рассказали в СУ СК.

После того, как родственники убитого заявили о пропаже, органы спустя некоторое время подозреваемого задержали. Суд счел представленные доказательства по делу достаточными и вынес вердикт - подсудимый отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

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