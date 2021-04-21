Ледоход в Хабаровском крае: Амур у краевой столицы упал еще на 22 сантиметра Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается контроль за состоянием льда на реках. Круглосуточно за ситуацией следят синоптики и спасатели. Отметим, что в этом году вода большая, зафиксированы несколько отметок неблагоприятных значений. На 21 апреля по данным МЧС уровень воды в Амуре у Хабаровска упал еще на 22 сантиметра за сутки. Сейчас вода на отметке в 257 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- На данное время граница вскрытия реки находится выше села Елабуга. Скак отмечает глава поселения, здесь наблюдается подвижка льда и частый ледоход, - сказали в МЧС. - Никакой угрозы домам и огородам пока нет.

Между Елабугой и Троицким в ближайшие дни вскроется река, вода может подняться на 0,5 – 1,5 метра.

- Здесь главная вода может достигнуть отметок у села Елабуга 450-500 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное – 550 см), у села Троицкое 350-400 см (неблагоприятное явление – 380 см, опасное – 450 см), - добавили в МЧС.

Между Троицким и Малмыжем уже зафиксированы подвижки. Ниже пока ледостав. Возле Новокуровки Кур тоже движется. Тунгуска уже дождалась ледохода. Урми сейчас в процессе ледохода. Остальные реки края без изменений.

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