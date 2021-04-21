Управленцев из Хабаровского края приглашают на конкурс «Лидеры России» Фото: Правительство Хабаровского края

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в четвертом управленческом конкурсе «Лидеры России». Прием заявок продолжается и завершится 26 апреля в 23:59 по московскому времени. Участники заполняют биографическую анкету и подгружают видеоинтервью в личный кабинет на сайте конкурса. Заявки поступили уже из 85 регионов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- В этом году дополнительно запущены треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Также добавлено направление «Студенты» и «Международный», - добавили в правительстве.

До конца регистрации осталась неделя. Работы, анкету и видеоинтервью, ждут от участников своевременно. После регистрации состоится дистанционный этап конкурса - тестирование и задания. Победители этого конкурса получат миллион рублей на повышение квалификации и возможность пройти стажировку у лучших управленцев-наставников.

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