Прокуратура проверила школу в Найхине Хабаровского края на предмет детского питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в Нанайском районе прокуратура провела проверку организации детского питания в одном из образовательных учреждений. Выявленные нарушения администрация учреждения устранила. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

- Проверка прошла в школе имени Максима Пассара в селе Найхин. Сотрудники выявили факт нарушения - в холодильном оборудовании, складских помещениях не ведется контроль за температурным режимом. В нарушение установленных требований для приготовления блюд используется посуда из алюминия, - отметили в прокуратуре.

Директору школы было вынесено представление. Нарушение он устранил сразу после рассмотрения. Руководитель и школа привлечены к административной ответственности.

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