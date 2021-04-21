Хабаровчане добились снижения платы за электроэнергию
Фото: Правительство Хабаровского края
Собственники одного из хабаровских МКД обратились в краевой госконтроль с заявлением о том, что по их мнению, счета за электроэнергию для общедомовых нужд некорректные - цена завышена. Раньше жители уже обращались в ресурсоснабжающую организацию, но тщетно. Краевой госконтроль инициировал проверку и выяснил, что прибор учета на доме считает по разным зонам суток, он неправильно запрограммирован. Поэтому жители платили больше. Сделали перерасчет и отрегулировали начисления. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
- Сотрудники ведомства отметили, что такие ситуации не единичны и не являются редкостью. С января 2021 года ведомство уже разобралось в 38 аналогичных ситуациях, - добавили в правительстве.
Населению Хабаровского края рекомендуют отслеживать свои отчисления за жилищно-коммунальные услуги и сверять факт с данными на квитках. При возникновении неправомерного начисления следует сообщать в управление. Обратиться можно лично с заявлением либо через портал «Госуслуги», через «ГИС ЖКХ» или через «Голос27».
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