На новый пункт полиции в Хабаровске выделено больше 25 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске утвержден проект скорректированного бюджета, где учтено 25,5 миллиона рублей на строительство нового полицейского пункта. Объект возведут уже в текущем году. Проект пункта также утвержден. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Новы полицейский пункт будет площадью свыше 200 квадратов. Расположится он на переулке Казарменном и будет включать в себя 15 помещений, в том числе рабочие кабинеты и учебный класс. Возведут пункт к осени. Стоимость объекта почти 27 миллионов, - сообщили в мэрии. - Полтора миллиона уже потрачено на проектирование и разработку документации.

В этой части города пункт полиции - необходимость, так как здесь проживает порядка 47 тысяч человек. Работают на участке девять сотрудников полиции. Ближайший пункт полиции в первом микрорайоне, что довольно далеко для жителей района 19 школы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.