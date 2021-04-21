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Общество21 апреля 2021 8:42

Школьники из Хабаровского края показывают хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде

Рома Пилипенко из Ванино отличился высокими баллами по трем предметам
Оксана ШЕМЕТОВА
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Школьники из Хабаровского края показывают хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде

Школьники из Хабаровского края показывают хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде

Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники Хабаровского края на данное время участвуют в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Уже стали известны итоги по нескольким предметам. Одним из победителей стал ученик из Ванино - Роман Пилипенко. Он показал отличные результаты по трем предметам - астрономии, физике и химии. Сейчас в списке лучших восемь ребят из Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Также по физике отличился хорошим баллом Егор Чепуров. Андрей Иванов отличился в истории, а Елена Шевченко - в литературе. Также несколько ребят хорошо проявили себя в китайском языке, - добавили в правительстве.

Ожидаются результаты по немецкому и английскому языкам, а также математике, географии, МХК и технологии. Окончание олимпиады пройдет 30 апреля, в день закрытия состоятся интеллектуальные состязания по нескольким предметам. К слову, Всероссийская олимпиада - это самое главное событие для школьников, которые намерены поступать в вузы.

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