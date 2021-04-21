Соцработники проверяют условия жизни ветеранов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется комплекс мер поддержки ветеранов. В том числе соцработники проверяют, как живут сейчас участники войны. Представители навестили уже больше тысячи человек и выяснили, какая помощь нужна ветеранам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Такие проверки проходят каждый год. По их результатам видно, кому какая помощь требуется, - отметили в правительстве. - Социальные службы смотрят, как обстоят дела с бытом, с жильем. За каждым ветераном в крае закреплены сотрудники соцслужбы. Они приходят, помогают с уборкой, с походом за лекарствами или продуктами, с оплатой коммунальных услуг и прочего. Это происходит в течение всего года, а перед Днем Победы проходит дополнительный рейд.

Сегодня в шефстве у соцработников находятся 1896 ветеранов, из них 226 человек участвовали в Великой Отечественной войне. Для них предусмотрено первоочередное обслуживание и помощь, вдовы участников войны - на очереди для оказания помощи.

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