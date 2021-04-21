Очередной барак горит в Хабаровске

Огнем охвачен нежилой дом по ул. Волочаевской, 19

Сегодня, 21 апреля, в Хабаровске загорелся барак по улице Волочаевской, 19. Дом очень старый и нежилой. Площадь пожара составила более 300 квадратных метров.

- Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 15:41 по местному времени. Незамедлительно к месту возгорания выехали пожарные расчеты в составе девяти единиц техники и 29 человек личного состава. Дом признан нежилым, угрозы для жизни и здоровья нет, - сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Очевидцы происшествия ехидно подмечают, что барак мешает большому строительству, и таким образом освобождают место под новый дом.