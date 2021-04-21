В центре Хабаровска горит нежилой барак Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Нежилой барак в центре Хабаровска загорелся сегодня днем, 21 апреля. Сообщение о пожаре поступило на пульт охраны в 15:41, спасатели немедленно отправились на вызов. По приезде они увидели языки пламени, вырывающиеся из окон постройки. Пожарные принялись тушить огонь и исследовать здание. Людей в бараке не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Дом находится на Волочаевской, 19. В нем никто не живет, - сообщили в МЧС. - Информации о пострадавших не поступало.

Предварительно известно, что огонь затронул почти 300 квадратов в помещении. Горят квартиры, чердак и перекрытия в доме. Сейчас на месте работают девять единиц техники и 28 спасателей-пожарных.

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