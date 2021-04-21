«С теми, кто 20 лет «мариновал» ветерана Афгана, я разберусь отдельно»: Михаил Дегтярев о неполученной ветераном квартире Фото: Социальные сети

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, в своем официальном аккаунте Instagram опубликовал информацию о вопиющем случае несоблюдения прав человека. Он рассказал подписчикам, что сегодня из Бикина специально приехала местная жительница, Валентина Сергеевна Шувалова, с целью отстоять права своего брата-ветерана.

- Александр Шувалов воевал в Афганистане, был ранен. Он является Кавалером Ордена Красной Звезды! По закону ему должны были дать квартиру в любом регионе России, и он выбрал Владивосток, - пишет глава региона.

Однако переехать ветерану так и не удалось. На протяжении уже 20 лет вопрос с квартирой не решается. Михаил Дегтярев инициировал решение проблемы. Он позвонил в мэрию Владивостока и констатировал, что квартиру ветерану дадут. Также глава региона пообещал, что поможет с передачей всех документов и контролем процесса оформления.

- Надеюсь, летом ветеран сможет справить новоселье, - говорит Дегтярев. - А с теми, кто с двухтысячного года «мариновал» ветерана Афгана, я разберусь отдельно.

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