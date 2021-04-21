Почти три миллиарда потратят на строительство новой больницы в Советской Гавани Фото: Правительство Хабаровского края

Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам и Юрий Бойченко, министр здравоохранения побывали в рабочей поездке в Советской Гавани. Здесь по поручению Михаила Дегтярева вскоре начнется строительство новой центральной районной больницы. Проект будет составлять компания, представитель которой также приехал в Совгавань. Рассчитывают, что больница будет вмещать 200 коек для пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Строить больницу будут в партнерстве с банком, соглашение вскоре будет подписано. Глава региона проект одобрил и поддержал. Стоимость строительства может достичь порядка трех миллиардов рублей, - добавили в правительстве.

ЦРБ сейчас базируется в 28 отдельных зданиях по всему району. Построены эти помещения еще около 70 лет тому назад. Новая ЦРБ объединит все медуслуги в одном корпусе. Повысится и качество оказываемой помощи. Врачи будут участвовать в проектировании больницы, чтобы она в итоге была функциональной и удобной для них и пациентов.

Вырастет корпус в центре Совгавани на Ленина, вместо стоящего там сейчас здания ЦРБ, которое снесут. Новая больница - новые кадры. В медуниверситете сейчас по целевому направлению заканчивают учебу студенты. Они приедут работать в Совгавань.

Район в нынешнем году получит 12 единиц медоборудования в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В том числе это УЗИ-аппарат, рентген-аппарат, эндоскопические стойки. Стоимость этого оборудования - почти 20 миллионов рублей. Привезут его в третьем квартале.

Помимо главного вопроса - строительства больницы - власти пообщались с жителями на тему образования, обсудили социальные вопросы, узнали, как обстоят дела с вакцинацией.

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