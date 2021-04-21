Заплатил за курсы, но ничему не научился: биробиджанец попался на уловку мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области в очередной раз мошенники обманули жителя. На этот раз работа проходила при участии не «сотрудников банка», как обычно, а при участии «наставников» в прохождении определенных курсов через интернет. В полицию обратился житель областной столицы и рассказал, что увидел рекламу набора на курсы по обучению продажи ГСМ и позвонил по указанному телефону. «Наставники» убедили его, что после прохождения курсов он будет зарабатывать много денег. Стоит курс при этом 12500 рублей. Эти деньги биробиджанец и перевел мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по ЕАО.

- Спустя несколько дней заявитель передумал и попросил вернуть ему деньги. Ему был дан ответ, что деньги ему переведены, но они так и не поступили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - добавили в УМВД.

Полиция начала проверку и выяснила, что телефонные номера фигурируют и в других таких же делах в других субъектах РФ. Сейчас полиция пытается установить личности преступников.

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