Погода 22 апреля: в Хабаровске будет жарко, до +23 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае, наконец-то, устанавливается по настоящему весенняя погода. Бесконечные циклоны пока оставили регион в покое. Сегодня и завтра погода обещает быть максимально комфортной. Однако, как сказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», это потепление будет не долгим, в субботу в Хабаровске пойдет дождь. Тем не менее, сегодня можно вдоволь насладиться теплом, воздух прогреется в Хабаровске до +23 градусов. На юге края еще теплее, до 25 градусов выше нуля. Осадков ни в краевой столице, ни в южных районах не будет сегодня, сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Центральные районы также прочувствуют тепло жнем здесь до 24 градусов тепла. Правда в некоторых районах ветрено, могут быть порывы до 20 метров в секунду.

в северных районах, в частности в Аяно-Майском и Охотском районах сегодня днем ждет небольшие осадки. Но тоже тепло, до 21 градуса со знаком

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