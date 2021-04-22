Коронавирус забрал еще одну жизнь в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае страшный вирус забрал еще одну жизнь. Кажется, только мы немного вздохнули, смерти прекратились, и снова минздрав сообщил о летальном исходе болезни.

Число заболевших за 21 апреля достигло числа 31. Выписали по выздоровлению 45 человек. Доктора в больницах края под особым наблюдением держат 10 пациентов, так как они в тяжелом состоянии. Восемь из них дышат с помощью аппарата ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Нарастающим итогом в регионе за год заболели ковидом 51470 человек, выздоровели в общем числе 49246 жителей, - сказали в минздраве края. - 217 из 561 койки в регионе свободны.

Что касается разбивки по регионам, то ситуация следующая: в краевой столице заболевших 27 человек за прошедший день, 21 апреля. В Комсомольске диагноз поставили одному человеку, как и в Ульчском и Бикинском районах. В Хабаровском районе зарегистрировано еще трое заболевших.

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