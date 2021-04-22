Две квартиры дали судебному приставу в качестве взятки руководители компании в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае состоялся суд над двумя руководителями одной коммерческой компании. Их обвинили в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

- Собранные следственными органами доказательства суд признал достаточными для вынесения решения. Мужчина и женщина признаны виновными в совершении преступления - даче взятки, - рассказали в СУ СК. - Суд установил, что фигуранты дали две квартиры судебному приставу на сумму больше пяти миллионов рублей. Пристав же в свою очередь передал им нереализованное имущество должника вне очереди.

Дело было возбуждено по материалам, собранным полицией. Суд вынес вердикт - мужчина признан виновным и отправится в колонию строгого режима на девять лет, а также выплатит штраф в размере 17 миллионов рублей. Женщине назначено восемь с половиной лет в колонии общего режима и также штраф в 17 миллионов рублей.

Самого пристава также судили за преступление - получение взятки.

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