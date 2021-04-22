Масштабный субботник пройдет в питомнике имени Лукашова в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Питомник имени Лукашова, расположенный в Хабаровске, входит в число флагманских проектов региона и нуждается сейчас во внимании в отношении развития, реконструкции и приведения в порядок. В день общероссийского субботника здесь пройдет масштабная уборка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Жителей всего края в субботу приглашают на субботники. Кроме своих дворов и центральных объектов города, можно также присоединиться к уборке прибрежных территорий, - добавили в правительстве.

Субботник затронет не только уборочные работы. В этот день будут благоустраиваться территории, высаживаться деревья и кустарники, ликвидироваться несанкционированные свалки и горы мусора. В порядок также будут приводить памятники и мемориалы к 9 мая.

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